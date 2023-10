Hubertusfest Burg Brüggen Nah dran an Fuchs und Steinadler

Das Hubertusfest mit Familientag fand am Sonntag in und vor der Burg Brüggen statt. „Zurück zur Natur“, hätte das Motto gelautet haben können. Mit Pfeil und Bogen schießen, zuschauen, was Jagdhunde der unterschiedlichen Rassen so können, die Falkner, aber auch die Kreisjägerschaft mit ihrer Vielzahl ausgestopfter Tiere: Das alles interessierte Kinder wie Erwachsenen gleichermaßen.