Hubert-Vootz-Haus in Viersen Jugendbus noch immer nicht nutzbar

„Hier vorne, über den Elementen des Radkastens, möchten wir gerne eine Arbeitsplatte anbringen“, sagt Otto Strutz und deutet auf den linken Bereich des blauen Linienbusses, in dem er gerade steht. „Wenn wir einen Wasseranschluss bekommen, würden wir Waschbecken und Boiler integrieren.“ Dann fällt der Blick des Einrichtungsleiters vom Hubert-Vootz-Haus in den hinteren Busbereich. Dort könne man sich eine Sitzgruppe in Form eines U vorstellen. Der mittlere Busbereich solle frei bleiben, um entsprechend der verschiedenen Angebote mit Klapptischen und -stühlen zu arbeiten, fügt Strutz an.