Im November in Schwalmtal : Was ein neues Angebot der Hospizinitiative Trauernden bringt

Gerda Kretschmann, Koordinatorin der Hospizinitiative. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal In der Gemeinde Schwalmtal startet der Verein „Hospizinitiative Viersen“ ein neues Angebot für Menschen in Trauer. Was man dazu wissen muss.

Von Bianca Treffer

Frau Kretschmann, was kann man sich unter einem Trauerspaziergang vorstellen? Dieser Begriff klingt erst einmal ein wenig fremd.

Kretschmann Eigentlich ist es sich ein Stück gemeinsam auf den Weg machen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Spaziergang richtet sich an Menschen, die einen ihnen nahestehenden Menschen durch den Tod verloren haben.

Warum ein Spaziergang statt eines Gesprächs?

Kretschmann In der Bewegung können Menschen oft besser über die Trauer reden. Sie bekommen bei unserem Spaziergang Kontakt zu Menschen, die ebenfalls trauern. Sie kommen miteinander ins Gespräch und tauschen sich aus. Zudem können sie die Kraft der Natur spüren. Unsere Trauerspaziergänge werden durch ausgebildete Trauerbegleiterinnen ehrenamtlich begleitet.

Wie sieht das neue Angebot aus?

Kretschmann: Wir bieten den Spaziergang in Schwalmtal jeden ersten Samstag im Monat, von 9.30 bis 11.30 Uhr an. Nächster Termin: 5. November. Treffpunkt ist der Parkplatz am Hariksee, Harikseeweg 1 in Schwalmtal (Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straße vom Fischstübchen). Die Streckenlänge beträgt 5,4 Kilometer und ist leicht zu gehen. Wir machen kleine Pausen mit Impulstexten und eine Pause, damit jeder die mitgebrachte Verpflegung verzehren kann.

Mit welcher Resonanz auf das neue Angebot rechnen Sie?

Kretschmann In Viersen bieten wir die Trauerspaziergänge bereits seit Längerem zweimal im Monat an. Es wird gut angenommen.

Was muss ich zur Organisation wissen?