Gemeinnützige Trägergesellschaft für 28 katholische Tageseinrichtungen für Kinder, auch in Viersen, Brüggen und Niederkrüchten. Horizonte feiert mit Mitarbeitern zehnjähriges Bestehen

Anfang 2014 startete die gemeinnützige Trägergesellschaft für katholische Tageseinrichtungen für Kinder mit neun Einrichtungen in Meerbusch, Süchteln, Niederkrüchten und Brüggen. Anfang 2017 entschied sich ein weiterer Kirchengemeindeverband zur Übertragung seiner sechs Kitas in Kempen und Tönisvorst. „Fünf Jahre später haben wir den Raum Krefeld erobert“, so Sylwia Digiacomo mit einem Augenzwinkern. Denn im August 2022 stießen acht Kitas aus Krefeld Mitte und Nordwest zur Horizonte. Anfang diesen Jahres begrüßte der Träger fünf Kitas aus dem Krefelder Süden. „Das ist eine rasante Entwicklung innerhalb von wenigen Jahren“, resümierte die Geschäftsführerin. „Eine Menge hat sich seitdem getan, und wir wachsen und entwickeln uns ständig weiter.“