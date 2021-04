Feuer in Viersen : Polizei ermittelt nach Brandstiftung

Feuer in Viersen

Die Polizei bittet um Hinweise nach dem Vorfall am Mittwochmorgen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Süchteln In Süchteln brannte die Holzterrasse eines Wohnhauses. Die Polizei geht davon aus, dass jemand das Feuer vorsätzlich gelegt hat.

Bewohner eines Einfamilienhauses an der Andreasstraße in Süchteln haben am Mittwochmorgen gegen 5.55 Uhr festgestellt, dass ihre Holzterrasse brennt. Wie die Polizei mitteilt, wurde neben der Holzkonstruktion und dort gelagerten Brettern auch die Überdachung eines Carports durch das Feuer beschädigt. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass jemand den Brand vorsätzlich gelegt hat. Sie bitten um Hinweise unter Telefon 02162 3770.