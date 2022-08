Viel los in Viersen : Rock, Schlager und Karneval am Hohen Busch

Viersen Sie sehen aus wie Heino? Oder haben Lust, sich als Heino zu „verkleiden“? Dann könnte der Benefiz-Abend am Freitag bei „Tusch im Busch“ genau das Richtige für Sie sein. Auch auf der nahegelegenen Sommerbühne gibt’s zum Open-Air-Saisonabschluss viel Programm – mit den „Young Talents“ und beim Viersen-Tag.

Mit dem Konzert des Transorient Orchestra hatte am 21. Juli alles angefangen – jetzt dauert es nicht mehr lange, und das erste Open Air Hoher Busch ist schon wieder zu Ende. Ein paar Programmpunkte sind allerdings noch für Freitag, Samstag und Sonntag geplant. Für Freitag laden darüber hinaus, ganz unabhängig vom Open Air, die Viersener Karnevalsgesellschaft Fideles Kränzchen und der Kinderschutzbund Viersen zu einem Benefizabend in den Biergarten „Tusch im Busch“ am Hohen Busch ein.

Freitag „Schlager und mehr“, heißt es ab 19 Uhr bei „Tusch im Busch“ an der Josef-Kaiser-Allee 1, direkt am Stadion Hoher Busch. Ziel des Abends ist, Geld für den Kinderschutzbund zu sammeln. „Eure eigenen Musikwünsche werden ab einer Spende von fünf Euro gespielt und von uns allen gemeinsam gesanglich untermalt“, erläutern dazu die Organisatoren vom Fidelen Kränzchen. Aber nicht nur das: Die Gäste sind aufgerufen, als Heino-Double verkleidet im Biergarten mitzufeiern – denn für jedes Heino-Double spendet Gastgeber Edi Tusch einen Betrag von je 22 Euro zusätzlich. Tuschs Kostüm-Tipps: „Rotes Sakko, Sonnenbrille , blonde Perücke.“

Parken Besucher können die Parkplätze am Steinlabyrinth am Hohen Busch und der Josef-Kaiser-Allee nutzen.

Kinderprogramm Am NEW-Viersen-Tag am Sonntag, 7. August auf dem Gelände des Open Air Hoher Busch, hält auch der Spielbus der Stadt auf der Festivalwiese – genauer gesagt im Biergarten-Bereich. Von 11 bis 16 Uhr bietet das Bus-Team dort Spiel- und Mitmachaktionen. Außerdem wird Ballonkünstler Tobi Twist bis 16 Uhr sein Können beweisen.

Auch beim Open Air Hoher Busch auf der Festivalwiese gibt es am Freitag Programm: Meddle – eine Gruppe Musiker aus dem Kreis Viersen – gastieren mit einer Pink-Floyd-Tribute-Show am Hohen Busch. Tickets (Abendkasse) kosten 26 Euro, Beginn ist um 20 Uhr.

Sonntag Mit dem NEW-Viersen-Tag endet das städtische Programm am Hohen Busch, der Eintritt ist gratis. Zwischen 11 und 22 Uhr treten Tanzgruppen lokaler Karnevalsvereine ebenso auf wie Viersener Bands. Ab 10.30 Uhr werden die Gäste eingelassen, um 11 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) offiziell den Viersen-Tag. Im Anschluss beginnt das Bühnenprogramm, die Moderation übernimmt Frank Schiffers. Geplant sind Tanzaufführungen der Karnevalsvereine Dölker Crazy Kids, KV de Üüle, Süchtelner Tanzgarde und Süchtelner mit Herz. Danach zeigt das Kinderlieder-Mitmachtheater Lila Lindwurm sein Stück „Hüpfvergnügt“. Die Band The Greyhounds eröffnet um 16 Uhr das Livemusik-Programm mit Hits aus Rock, Pop und Soul. Gegen 17.30 Uhr übernehmen Space Opera, mit Groove Pop. Ab etwa 19 Uhr folgt der Auftritt der Young-Talents-Gewinnerband 2021, Beyond – bevor zum Finale die Band No Generation aufspielt.