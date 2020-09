Bäume in Viersen : Streuobstwiese für den Hohen Busch

Bäume in Viersen

Viersen Der Verschönerungsverein übernimmt die Pflege, rund 80 Bäume werden gepflanzt. Für die Zukunft sind Patenschaften für Pflege und Ernte angedacht.

Am Hohen Busch soll eine artenreiche Streuobstwiese mit etwa 80 Bäumen entstehen. Mit einem symbolischen Spatenstich hat der Verschönerungsverein Viersen (VVV) nun die knapp 4000 Quadratmeter große städtische Fläche in der Nähe der Grillwiese übernommen. Erste Pflanze auf der Wiese: Ein Apfelbaum, Sorte Roter Berlepsch.

Seit Jahrzehnten fielen immer mehr Insekten dem Klimawandel und den Veränderungen sowohl in den privaten Nutzgärten als auch in der Landwirtschaft zum Opfer. Der VVV habe darum im Frühjahr beschlossen, eine Streuobstwiese anzulegen. „Damit wollen wir dieser Entwicklung entgegenwirken.“

Der stellvertretende VVV-Vorsitzende Christoph Solbach ergänzte: „Wir rechnen damit, dass in wenigen Jahren so viel Obst zur Verfügung steht, dass wir Patenschaften für Pflege und Ernte vergeben können.“ Gemeinsam mit der städtischen Abteilung Stadtgrün wird die Streuobstwiese entwickelt. Hochstämme alter Obstsorten sollen in einer möglichst großen Vielfalt ausgewählt werden, auch die Mispel als Viersens Wappenpflanze soll vertreten sein. Der VVV übernimmt die Pflege der Wiese.