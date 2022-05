Corona-Pandemie im Kreis Viersen : Hoher Anteil an Covid-Patienten auf den Intensivstationen

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen liegt der Anteil der Covid-19-Patienten an den Intensivpatienten bei 8,3 Prozent - das ist der höchste Wert am Niederrhein. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kreis Viersen Der Kreis Viersen hat den höchsten Anteil an Covid-19-Patienten an den Intensivpatienten am Niederrhein. Am Sonntag wurden drei Covid-19-Patienten im Kreis Viersen intensivmedizinisch behandelt, einer musste invasiv beatmet werden.

Der Anteil der Covid-19-Patienten an den Intensivpatienten lag damit laut Divi-Intensivregister im Kreis Viersen bei 8,3 Prozent. In Krefeld liegt der Anteil bei 6,6 Prozent, in Mönchengladbach bei 2,5 Prozent, im Kreis Heinsberg bei 2,7 Prozent, im Kreis Kleve bei 3,5 Prozent und im Rhein-Kreis Neuss bei 1,2 Prozent. Im Kreis Viersen waren am Sonntag vier der insgesamt 36 Intensivbetten frei.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen stieg von Freitag bis Sonntag von 497,1 auf 510,8. Die Hospitalisierungs-Inzidenz in NRW stieg auf 5,2.

(mrö)