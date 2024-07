In Proben aus Brüggen und Nettetal Nitratwerte im Grundwasser mancherorts extrem hoch

„Die Nitratbelastung im Brunnenwasser sinkt trotz vieler Auflagen zur Düngemenge und Düngezeitpunkt nicht so wie gehofft“, stellt der Verein VSR-Gewässerschutz fest. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren immer wieder – und nicht anders war es bei der Auswertung von Proben, die am 17. Juni in Brüggen abgegeben wurden. Denn der Verein ist mit einem Labormobil in der Region unterwegs und bietet Betreibern von privaten Grundwasserbrunnen an, bei seinen Besuchen vor Ort Proben des Brunnenwassers in Empfang zu nehmen und diese dann zu testen. 60 Proben wurden bei der Visite in Brüggen abgegeben. Bilanz: Bei 31 der von Physiker Harald Gülzow ausgewerteten Proben war eine Überschreitung des Grenzwertes von 50 Milligramm pro Liter (mg/l) Nitrat feststellbar. In 20 untersuchten Proben lag der Nitratwert sogar über 100 mg/l. Besonders erschreckend fand der Gewässerexperte die Belastung in den Gartenbrunnen in Breyell mit 258 Milligramm Nitrat pro Liter (mg/l), in Schaag mit 228 mg/l, in Leuth mit 217 mg/l, in Bracht mit 206 mg/l, in Lüttelbracht mit 171 mg/l, in Brüggen mit 148 mg/l und in Kaldenkirchen mit 147 mg/l. Trinken sollte man das Wasser aus solchen Brunnen also nicht.