Neu in Niederkrüchten : Hörakustik Heuser setzt auf den zweiten Standort Niederkrüchten

Hörakustikmeisterin Hendrikje Heuser im neuen Geschäft an der Hochstraße in Niederkrüchten. Mit ihrem Mann führt sie bereits ein Geschäft in Linnich. RP-Foto: Buschkamp. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Die Hörakustikermeister Oliver und Hendrikje Heuser haben nach einem Geschäft in Linnich nun an der Hochstraße in Alt-Niederküchten eröffnet.

Im Eckhaus an der Hochstraße 54 ist ein Leerstand geschlossen worden. Dort haben die beiden Hörakustikmeister Hendrikje und Oliver Heuser ihr zweites Geschäft eröffnet. Einen Laden unter dem Namen „Hörakustik Heuser“ führt das Ehepaar seit August 2018 bereits in Linnich. „Das Geschäft dort läuft sehr erfolgreich“, sagt Hendrikje Heuser (33). Deshalb habe sie sich gemeinsam mit ihrem Mann nach einem zweiten Standbein umgeschaut. Fündig wurde das Paar in Alt-Niederkrüchten.

„Wir haben immer wieder Anfragen aus unterschiedlichen Branchen nach leerstehenden Ladenlokalen“, sagt Niederkrüchtens Wirtschaftsförderer Frank Grusen. Nicht immer könnten diese Anfragen positiv beantwortet werden. Grusen arbeitet zurzeit an einem Leerstandskatatster für Niederkrüchten.

Das Ehepaar Heuser hat ein leerstehendes Geschäft übernommen; zuvor war dort ein Handarbeitsladen untergebracht. Seit Oktober 2019 wurde umgebaut. Helles Holz, dunkelgraue Möbel und auffällige orangefarbene Akzente wie etwa das Logo an der Wand fügen sich zu einer modernen Einrichtung zusammen. „Unseren ersten Laden haben wir noch mit selbst aufgebauten Möbeln eingerichtet“, erinnert sich Heuser.

Beim Hörakustiker Heuser können sich Kunden über unterschiedliche Hörysteme, im Ohr und außerhalb des Ohres getragen, informieren und kostenfrei ihr Hörvermögen testen lassen. Ein Trend seien laut Hendrikje Heuser Hörsysteme, die per Akku geladen werden können. Der für viele Ältere schwierige Batteriewechsel entfalle dadurch. Zum Angebot gehöre außerdem Gehörschutz. dieser könne auch individuell im Labor auf Maß angefertigt werden. Dies werde etwa beim Lernen, beim Musizieren oder bei lauter Partymusik genutzt.