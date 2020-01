Burg Brüggen : Hochzeitsmesse bringt Glück und Geld

Die Hochzeitsmesse auf Burg Brüggen boomt auch in der dritten Auflage. Immer mehr Paare lassen sich inspirieren und auch in Brüggen trauen. Längst ist die Veranstaltung ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor geworden.

Bei der dritten Hochzeitsmesse in Brüggen haben sich die Besucher am Wochenende durch die Räume der ehrwürdigen Burg Brüggen gedrängt. Auch im Burghof und im Zelt auf der Burgwiese präsentierten sich zahlreiche Aussteller mit allem rund um den schönsten Tag im Leben.

Die Hochzeitsmesse in der Burg Brüggen boomt: Kamen bei der Premiere vor zwei Jahren 600 Besucher, waren es im vergangenen Jahr bereits 800; sie kommen aus aus Düsseldorf, Neuss, dem Kreis Heinsberg oder Aachen. Bei der dritten Auflage ist auch die Zahl der Aussteller gestiegen, außerdem wurde die Fläche erweitert.

Bei Brautkleidern ist weiterhin der Vintage-Stil angesagt. Reinweiße Brautkleider würden kaum gewünscht, sagen die Aussteller. Ob farbig leicht hinterlegt, in der Trendfarbe dusty-silver oder in ivory, oft würden schlichte Kleider mit Rückenausschnitt nachgefragt. Bei den Dessous liegt Spitze im Trend, gerne auch mit einer Corsage kombiniert.

Für die Burggemeinde ist die Messe für Brautleute mehr als nur Werbung, wie Citymanager Dominik Seifert erläutert. Zum einen werden Brautpaare auf die standesamtlichen Trauungen in Brüggen aufmerksam oder melden sich direkt dafür an. Zum anderen bedeute die Messe eine Bindung der Kaufkraft.

700 Karnevalsfreunde feiern in der Festhalle

Fideles Kränzchen Viersen : 700 Karnevalsfreunde feiern in der Festhalle

Klassenverbleib in Schlussphase verspielt

Hallenhockey-Bundesliga : Klassenverbleib in Schlussphase verspielt

Kundgebung in Viersen

Kundgebung in Viersen : 250 Leute demonstrieren für ein tolerantes Viersen

Sonja Hintzen aus Kaldenkirchen besucht gemeinsam mit Tochter Laura und deren Freundin Fenja die Brüggener Hochzeitsmesse. Bereits im vergangenen Jahr war sie mit ihrem Partner Erwin schon hier. „Den Heiratsantrag habe ich vorletztes Jahr Silvester bekommen und dieses Jahr wird nun geheiratet im Haus Bey“, strahlt Sonja Hintzen. Das Hochzeitskleid hat sich schon, jetzt gehe es um die Kleinigkeiten, die das Fest schön machen. Etwa als I-Tüpfelchen ein Schokobrunnen mit rosa Schokolade für die Feier und auch, wie sie geschminkt werden kann. „Man muss hier nicht von A nach B rennen. Vom Kleid über das Catering bis zur Reise findet man hier auf kurzen Wegen alles Wichtige“, sagt sie. Zuhause werde man sich dann austauschen, was in das Budget passe.

Die Standesbeamtin Karin Claeßen sowie die ehrenamtlichen Standesbeamten Berthold Bauer und Erich Lehnen wissen, wie sie eine Traufeier romantisch gestalten können. „Wir haben jetzt für Brüggen schon so viele Termine, wie sonst erst im Juni vergeben sind“, sagen sie. Vor allem die Burg ist als Hochzeitslocation sehr beliebt. Bis mittags wurden schon zwölf neue Termine direkt vor Ort ausgemacht. Die Brüggenerinnen Janine und Sarah heiraten ihre Traummänner ebenfalls dieses Jahr. „Wir treffen hier die Vorauswahl für einige Dinge“, sagen beide. Vor allem soll es bei der Traufeier auch einen Hochzeitstanz geben. Dazu lassen sie sich von Ralph Wellmanns von der Tanzschule Happy Dance beraten. Es soll witzig sein und zum anschließenden Mittanzen animieren. „Wir haben im Bekanntenkreis viele Leute, die gerne tanzen“, sagt Janine. Wellmanns rät dazu, sich ein Konzept zu überlegen, mit der Musik, die das Paar mag. Es kann dann etwa mit einem typischen Walzer beginnen und dann in einen modernen Tanz übergehen. Wie man dann verschiedene Lieder mit entsprechender Darbietung kombinieren kann, lernt man dann in der Tanzschule.