Stadtgarten in Süchteln : Neuer Sockel für das Hochkreuz

Süchteln Bis das Hochkreuz frisch restauriert im Stadtgarten steht, wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Doch die Vorbereitungen laufen.

Handwerker haben im Stadtgarten in Süchteln damit begonnen, einen neuen Sockel für das steinerne Hochkreuz aufzubauen. „Er soll im Laufe der nächsten Woche fertig werden“, sagt Stadtsprecher Frank Schliffke. Wetterbedingt könne es aber zu Verzögerungen kommen. Das Hochkreuz selbst befindet sich in Einzelteile zerlegt in der Werkstatt eines Steinrestaurators in Münster. Dieser sei zuversichtlich, dass er es noch im September wieder in Süchteln aufbauen könne, informiert Schliffke.