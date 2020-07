Engagement in Niederkrüchten : Hobbymaler verkauft Bilder für „Bikers4Kids“

Engagement in Niederkrüchten

Niederkrüchten Eines der größten Motorrad-Benifizevents ist abgesagt. Axel Völl aus Niederkrüchten startet deshalb eine eigene Aktion. Er stellt seine abstrakten Gemälde in Düsseldorf aus und bietet sie zum Verkauf an.

Am 6. Juni sollte in Düsseldorf der zwölfte Motorradkorso der Gruppe „Bikers4Kids“ stattfinden -– im Vorjahr brachte er mehr als 80.000 Euro an Spenden, unter anderem für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung mit mehr als 2000 Bikern abgesagt werden. Deshalb wurde Axel Völl (67) aus Niederkrüchten-Heyen aktiv.