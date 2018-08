Hobbyfotografen stellen Bilder in der Brachter Mühle aus

Brüggen Zum fünften Mal zeigte der Fotostammtisch Brüggen-Bracht seine Arbeiten – darunter eindrucksvolle Makroaufnahmen und Reisefotografien

Der Fotostammtisch Brüggen-Bracht hat unter dem Titel „Augenblicke 5.0“ die fünfte Ausstellung organisiert. In der Brachter Mühle zeigten elf Mitglieder der Gruppe bei Sektempfang und Musik der Blankwaters ausgewählte Arbeiten. Für die Ausstellung standen jedem Fotografen zwei Stellwände zur Verfügung, auf denen sie vier Bilder platzierten – doch dabei kam es auch auf die Formate an. „Die Fotografien sind genauso vielfältig wie die Fotografen selber“, erklärte Mitglied Josef Loven.

Fast hinter jedem Bild steckt eine Geschichte. Ingeborg Oest-Bahr reist als pensionierte Lehrerin gern und viel. Im Februar war sie in Norwegen auf den Lofoten und hat mehr als 200 Fotos von faszinierenden Nordlichtern gemacht. Ein stimmungsvolles Motiv mit einem grünen Polarlicht hatte sie für die Ausstellung ausgewählt. Es hing neben zwei Tierfotos von den Galapagos-Inseln. Loven zeigte vier Fotos, in der Architektur und Grafik eindrucksvoll im Mittelpunkt stehen. Zu seinen Fotos gab Franz-Josef Knops fotografische Daten preis wie Kameramodell, Objektiv, Belichtungszeiten und Lichtempfindlichkeit. Für Jürgen Lehmann ist die Kamera ständiger Begleiter. Er zeigte detailgetreue Tierfotografien. Frank Schmidt stellte eindrucksvolle Makroaufnahmen aus, unter anderem von einer Schwebfliege und einer Hornisse. Jens Perkiewicz hat den Charme verlassener Gebäude eingefangen, Heinz Jerusalem zeigte die Wirkung von Gebäuden bei Tag und Nacht. Bei Uli Berger stand der menschliche Körper in einem besonderen Licht und im Mittelpunkt.