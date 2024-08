Tipps vom Tierheim im Kreis Viersen Hitzewarnung am Dienstag – so helfen Sie Ihren Tieren

Die geübten Halter im Tierpark in Brüggen setzen an heißen Tagen einen besonderen Snack auf den Speiseplan. Die Metallschüsseln, die Tierpark-Inhaber Stephan Kerren aus der Kühltruhe herausholt und in einem Eimer stapelt, haben einen farbenfrohen Inhalt. In dem gefrorenen Wasser sind Stücke von roten Paprikas, Brokkoli, Trauben, Bananen, Äpfeln, Birnen und Ananas zu sehen. „Das sind unsere Eisbomben“, erläutert Kerren. Das klein geschnittene Obst und Gemüse wird in die Schüsseln gegeben, die danach mit Wasser aufgefüllt werden und in die Tiefkühlung wandern.