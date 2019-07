Hitze in Viersen : Viersen schwitzt bei 40 Grad in der Sonne

Bei so hohen Temperaturen ist es wichtig, viel zu trinken. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Donnerstag war der bisher heißeste Tag des Jahres. Wer nicht unbedingt musste, der ging nicht raus. Wer kann, der sucht bei diesen Temperaturen das kühle Nass. Ganz so heiß wie in anderen Teilen Deutschlands war es in Viersen zwar nicht, aber 40 Grad am Nachmittag vor der Kirche St.

Joseph reichten Niklas schon aus, um eine kleine Flasche Mineralwasser in Rekordzeit zu leeren. Das ist übrigens empfehlenswert. Bei der großen Hitze sollte man viel trinken. Das gilt auch für Freitag, denn die Temperaturen werden annähernd gleich bleiben. Ein Büro mit Klimaanlage ist da ein guter Arbeitsplatz. Erst am Samstag wird es kühler, wenn man denn 28 Grad als kühl bezeichnen kann. Angesagt sind für Samstag aber auch Gewitter. Die viel zu trockene Erde hat den Regen dringend nötig.

(cli)