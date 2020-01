Tanzen in Brüggen : Hip-Hop-Tänzerinnen aus Brüggen erneut erfolgreich

Ausgezeichneten Hip-Hop zeigen die Tänzerinnen vom Team Legit, die bei der Tanzschule „Happy Dance“ in Brüggen trainieren. Foto: Eva Berten

Brüggen Das Team Legit setzte seine Erfolgsserie fort.

Von Birgit Sroka

Hip-Hop begeistert als moderne Tanzform immer mehr junge Leute. Wenn man dann noch in einer Formation tanzen kann, die sogar erfolgreich bei Meisterschaften antritt, dann macht es doppelt Spaß. In Brüggen ist das „Team Legit“ um Hip-Hop-Trainerin Eva Berten erfolgreich: Bei der Westdeutschen Meisterschaft bei der Street Dance Factory erzielten die Jugendlichen zwischen 15 und 21 Jahren den ersten Platz in der A-Reihe und wurden Westdeutscher Meister. Bei der Deutschen Meisterschaft kamen sie auf einen sechsten Platz.

Angefangen hat alles im Jahr 2017. Damals kristallisierte sich bei einem Casting mit 50 Tänzerinnen eine Gruppe von 14 heraus: mit ihnen gründete Trainerin Eva Berten von der Tanzschule „Happy Dance“ die Formation Team Legit. „Die Schüler, die in den normalen Kursen herausstechen, sind irgendwann unterfordert. Mit ihnen wollten wir bei Meisterschaften antreten“, erzählt Berten. Viele akrobatische Elemente würden in die Choreografie eingebaut, sie wolle die Mädchen bewusst weiter nach vorne pushen. Um mitzutanzen, kommen die Mädchen aus Brüggen, Nettetal, Mönchengladbach und sogar Grevenbroich donnerstags von 20.30 bis 22.30 Uhr in die Tanzschule.

Sophia, Kira und Marie sind von Anfang an dabei. „Ich möchte im Tanzen besser werden und auch etwas erreichen. Das ist mein Leben“, sagt Sophia (17). Hannah kam ein Jahr später in die Formation: „Ich wollte bewusst aus meiner Komfortzone herauskommen. Dadurch habe ich ein besseres Körpergefühl und mehr Selbstbewusstsein bekommen“, meint die 18-Jährige. Das Training sei schon hart, aber bei den Meisterschaften gebe es sehr viel Druck. Die Tänzerinnen treten dabei gegen Mitglieder von Tanzschulen aus großen Städten an, die auch schon mal 2000 Mitglieder haben. Man wachse daran, sich einer Jury zu präsentieren, das Gruppengefühl sei allen sehr wichtig, auch privat unternehme man etwas zusammen. „Das sind alles starke Charaktere, offen und nett. Zickereien gibt es hier nicht“, sagt Berten. Weitere Tänzer würden stets gesucht.

Evelyn, Nicole und Emma sind erst seit drei Wochen in der Formation dabei und begeistert: „Wir wurden mit offenen Armen empfangen.“ Auf der Bühne zeigen alle gerne, was sie können. „Wenn man sich als Choreograf austoben möchte, dann ist es eine ganz andere Herausforderung bei einer Mannschaft“, sagt die Trainerin. Die Gruppe sei eine große Herausforderung: „Dadurch wachse ich selbst über mich hinaus“, meint Berten, die schon seit ihrem sechsten Lebensjahr tanzt. „Wir sind auch buchbar“, sagt sie mit einem Lächeln. Infos gibt es über die Tanzschule Happy Dance unter der Telefonnummer 02153-1217892. Birgit Sroka

(bigi)