Musikwettbewerb in Viersen : Viersener gewinnt „Young Talents“

Viersen Vier Bands und ein Solokünstler bewiesen sich beim Nachwuchswettbewerb „Young Talents“ auf der Sommerbühne. Der Sieg ist eine Premiere in der Contest-Historie.

Sonnenstrahlen treffen auf abwechslungsreiche Sounds und gute Stimmung: Am Samstagabend durften sich beim Young-Talents-Bandcontest vier Bands und ein Solokünstler auf der Sommerbühne in Viersen vor Publikum und Fachjury beweisen.

Die Regeln des Nachwuchswettbewerbs sind simpel: Jede Band hat 30 Minuten Zeit, das Publikum und die vierköpfige Jury zu überzeugen. Nachdem alle Musiker gespielt haben, zieht sich die Jury zur Auswertung zurück. Dann ist das Publikum an der Reihe: Alle Besucher haben einen Zettel erhalten, auf dem sie für die Talente stimmen können, die sie am meisten überzeugt haben. Die Final-Punkte der Jury und die Publikumsstimmen werden zusammengezählt, beides macht je 50 Prozent des Endergebnisses aus.

Die Mönchengladbacher Pop-Punk-Band Scratch eröffnet den Wettbewerb und sorgt dafür, dass das Publikum in Bewegung kommt. Als nächstes an der Reihe sind Miss Madison. Die vier Bandmitglieder heizen den Besuchern ordentlich ein. Vor allem mit ihrem letzten Song „Won‘t Wake Up Alone“, können die Jungs das Publikum überzeugen. Als nächstes ist die Band Redish aus Krefeld an der Reihe. Die Köpfe der Besucher nicken passend zum Indie-Rock-Sound der Band mit, spätestens jetzt tanzt auch der letzte im Publikum mit. Für den vorletzten Musiker des Abends, Akkobi, ist der Auftritt in Viersen ein Heimspiel. Der junge Hip-Hop-Künstler aus Viersen hat einen großen Fan-Kreis im Publikum sitzen. Schon vor dem ersten Song erntet er tosenden Applaus, die Fans sammeln sich vor der Bühne, halten ein selbst gebasteltes Plakat für den Musiker hoch.