Erdbeben in der Türkei und Syrien Hilfslieferungen aus Viersen und Nettetal

Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien wollen auch viele Menschen aus dem Kreis Viersen helfen. Anestis Ioannidis hat schon stundenlang mit ehrenamtlichen Helfern seiner Hilfsorganisation Human plus telefoniert. „Überall liegt Schnee, die Temperaturen liegen nachts unter null. Viele Menschen haben im Freien die Nacht verbracht oder in Autos“, haben seine Kontaktleute dem Nettetaler berichtet. Das will Ioannidis ändern, mithilfe von Human plus und mithilfe von Menschen, die bereit sind, Geld oder Sachspenden zu geben. Da Human Plus auch schon vor dem schweren Beben in Syrien unter anderem mit Medikamenten, medizinischem Gerät, Kleidung und Nahrungsmitteln hilft, ist die Organisation so eingespielt, dass schon in wenigen Tagen ein 40-Tonnen-Lkw mit Hilfsgütern ins Katastrophengebiet geschickt werden könnte. Allerdings gibt es da derzeit noch eine Hürde. Die türkische Regierung, berichtet Ioannidis, lasse momentan noch niemanden in das Katastrophengebiet hinein, so dass ein Lkw aus Nettetal derzeit noch nicht bis nach Syrien fahren könne.