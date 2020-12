Corona in Viersen : Kulturkerze in limitierter Weihnachtsedition

Viersen Erneut möchten drei Viersener mit dem Kerzenverkauf Akteuren helfen, die wegen der Corona-Pandemie Einbußen haben.

An Ostern hatten die drei erstmals die Aktion „Kulturkerze für Viersen – Licht der Hoffnung“ gestartet, um zum Beispiel Kulturschaffende zu unterstützen, die wegen der Corona-Pandemie finanzielle Einbußen haben. Rund 6000 Euro kamen zusammen. „Wir haben es schon wieder getan und wollen für Viersen etwas Gutes mit einer limitierten Weihnachtsedition bewirken“, sagt nun Frank Schiffers. Die Kulturkerze erscheint in weihnachtlichem Rot und ist auf eine Stückzahl von 500 begrenzt. Die Kerze kann an den kommenden Samstagen an der Kaffeebude bei Frank Schiffers auf dem Wochenmarkt vor der Festhalle sowie ab sofort wochentags in der Blumeninsel Eichstädt, der Kanzlei Hahn und auch dem Dorv-Laden Boisheim erworben werden. Eine Kerze kostet zehn Euro.