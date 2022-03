Unterstützung aus Viersen : Hilfe für Kriegsflüchtlinge? Hotline 02162 101-7117

Geflüchtete kamen am Mittwochabend über die ukrainsch-polnische Grenze in Medyka. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Viersen Bei der Viersener Stadtverwaltung gehen zahlreiche Hilfsangebote für Geflüchtete ein. Die Stadt richtete jetzt eine Hotline ein und will auch eine Betreuung und Begleitung für die Menschen aus der Ukraine anbieten. Dafür werden noch Helfer gesucht.

Parallel dazu bereitet sich die Stadt Viersen darauf vor, Menschen aufzunehmen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Vorrangig rechne die Stadt dabei mit Flüchtenden, die gezielt nach Viersen kommen. Das können Verwandte hier lebender ukrainischer Staatsbürger oder Ukraine-Stämmiger sein. Ebenso gebe es aufgrund der langjährigen Städtepartnerschaft viele freundschaftliche Kontakte. Diese Menschen finden vielfach unmittelbar Aufnahme bei ihren privaten Gastgebern. Darüber hinaus stehen gut 200 Plätze für Familien in Unterkünften bereit, die sofort genutzt werden können. Zweitrangig seien dabei zunächst die Fragen nach dem rechtlichen Status der ankommenden Menschen oder formale Zuständigkeiten etwa der Aufnahme-Einrichtungen des Landes. Die Bürgermeisterin betonte: „Wir werden niemandem, der bei uns in seiner Not Zuflucht sucht, die Tür vor der Nase zuschlagen. Wir kümmern uns zuerst um die Menschen und dann um Formalitäten und rechtliche Notwendigkeiten.“