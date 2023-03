Hilfe aus Viersen Zehnter Hilfstransport in der Ukraine angekommen

Der Viersener Verein „Freunde von Kanew“ hat den mittlerweile zehnten Hilfstransport seit Kriegsbeginn in der Ukraine nach Kaniw gebracht. Das teilte jetzt der Vereinsvorstand mit. „Wir versuchen, diejenige humanitäre Hilfe in unsere Partnerstadt zu bringen, die dort benötigt wird,“ sagt Vorstandsmitglied Valerij Eske. Nach wie vor hielten sich rund 2000 Binnenflüchtlinge in Kaniw auf, die unterstützt werden müssen. Der Verein stehe in regelmäßigem Kontakt mit Kaniw, „die Kommunikation ist sehr gut“, sagt Eske.