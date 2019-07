Geburtstag : Hildegard Hollain wird 90 Jahre alt

Schwalmtal Die rüstige Rentnerin ist seit 57 Jahren verheiratet, hat zwei Kinder und ein Enkelkind. Schwimmen und Spazierengehen gehören zu ihren Hobbys.

Hildegard Hollain aus Waldniel feiert am Dienstag, 30. Juli, ihren 90. Geburtstag. „An dem Tag meiner Hausgeburt war es sehr heiß. Mein Vater spritzte das ganze Haus mit Wasser ab, damit es drinnen kühler wurde", erzählt sie. Fast ihr ganzes Leben lang wohnte sie im eigenen Haus am Steegkamp. „Uns ist es sehr schwer gefallen, das Eigenheim zu verkaufen, auszuziehen und jetzt hier zur Miete wohnen", sagt die rüstige Dame, die mit dem zehn Jahre jüngeren Ehemann Horst seit 57 Jahren verheiratet ist. Sie haben einen Sohn und eine Tochter sowie ein Enkelkind. Hildegard Hollain lernte Schneiderin bei Fräulein Erkes in Amern. Sie schneiderte zu Hause viele Brautkleider. Einmal in der Woche geht sie mit ihrem Ehemann im Waldnieler Solarbad schwimmen. 20 Jahre ging sie mit zwei Nachbarsfrauen regelmäßig nach Waldniel zum Kaffeetrinken. „Ich gehe heute noch gerne spazieren, am liebsten über den Waldnieler Friedhof wegen der vielen schönen Blumen."