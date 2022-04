Feiern in Viersen : Hier gibt's in Viersen den Tanz in den Mai

Maibaum-Setzen ist in einigen Regionen ebenso Tradition wie der Tanz in den Mai. Foto: dpa/Federico Gambarini

Viersen Nach pandemiebedingter Pause organisieren in diesem Jahr wieder einige Veranstalter in Viersen den Tanz in den Mai. Wo am 30. April gefeiert wird.

Dülkener Tennis-Club In den Räumlichkeiten des Dülkener Tennis-Clubs am Birkenweg 16 in Dülken wird am Samstag, 30. April, in den Mai gefeiert. Es gibt eine Mai-Bowle, Mitternachtssuppe und Cocktail-Happy-Hour von 19 bis 21 Uhr. Um 19 Uhr öffnen sich die Türen des Tennis-Clubs, musikalisch wird der Abend von DJ Dom mit Musik aus den 80er- und 90er-Jahren begleitet. Der Eintritt ist frei.

Ristorante San Marco „Tanz in den Mai – indoor“ gibt es im Dülkener Ristorante San Marco am Alten Markt 7 in Dülken. Stephan Carduc lädt zum Feiern ein und sorgt für die richtige Musik. Von Boogie über Discofox bis hin zu Musikwünschen der Gäste ist alles dabei. Der Eintritt ist kostenlos, Essen gibt es á la Carte. Eine Reservierung, telefonisch unter der Nummer 02162 55384, ist erforderlich.

St. Georg Schützenbruderschaft Die Schützenbruderschaft St. Georg lädt an der Waldnieler Straße 174 in Dülken ab 19.30 Uhr zum Tanz in den Mai ein. Der Eintritt ist kostenlos. Die Gäste können sich auf Livemusik, Tanz und Verlosungen freuen.

Rockschicht Rockig in den Mai tanzen kann man ab 20.30 Uhr in der Rockschicht, Bahnhofstraße 55 in Viersen. Die Chris Howling Band will mit einem Coverprogramm von Hard-Rock bis Metal-Klassikern den Besuchern einheizen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 14 Euro. Abendkasse 17 Euro. Ein negativer Corona-Test ist erforderlich.

Königsburg Auch die Königsburg Süchteln, Hochstraße 13, lädt zum Tanz in den Mai ein. Der Abend startet ab 19.30 Uhr und wird musikalisch von DJ Dirk begleitet. Karten (zehn Euro) gibt‘s im Vorverkauf nebenan bei La Cucina. Wenn noch Karten übrig sind, wird es auch eine Abendkasse geben.

Weiße Mainacht Edi Tusch lädt zur „Weiße Mainacht“ auf den Remigiusplatz in Viersen ein. Die Open-Air-Veranstaltung mit Live-Musik startet um 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

(fsch)