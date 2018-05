Viersen: Hier bin ich König

Viersen Einmal im Leben ein König sein: Bei den Schützenvereinen und -bruderschaften geht das. In unserer Reihe stellen sich die Majestäten aus dem Westkreis mal auf andere Weise vor. Heute: König Udo Rauchfuß und Königin Diana

Schützenfest oder Karneval - was ist schöner (und warum)? Auf jeden Fall ein Schützenfest. Wir feiern aber auch gerne Karneval und gehören der Gruppe Flodder an, die aus mehreren Paaren besteht. Und jedes Jahr haben wir ein neues Motto, wie wir uns kostümieren.

Das gibt es nur in Ihrem Ort, in Ihrem Verein: Den Zapfenstreich am Sonntag. Und in unserem Zug der Blauen Kadetten kann jeder den Vogel abschießen.