Baurbeiten in Brüggen : Herrenlandstraße wird ab 5. Oktober saniert

Baurbeiten in Brüggen

Die Herrenlandstraße in Brüggen wird im Oktober saniert. Foto: dpa/Jan Woitas

Brüggen Die Fahrbahndecke der Herrenlandstraße wird saniert. Deswegen wird die Straße zeitweise auch gesperrt. Die Arbeiten beginnen am 5. Oktober. Autofahrer sollten die Baustelle möglichst weiträumig umfahren.

Die Gemeindeverwaltung kündigt die Sanierung der Fahrbandecke an der Herrenlandstraße an. „Das hat ab Montag, 5. Oktober, Auswirkungen auf den Verkehr“, sagt Thomas Jäger von der Gemeindeverwaltung.

Außerdem kündigt er eine komplette Sperrung der Herrenlandstraße an – und zwar während der zweiwöchigen Herbstferien von Montag, 12., bis Freitag, 23. Oktober. Um Staus zu vermeiden, appelliert die Verwaltung an die motorisierten Verkehrsteilnehmer, die Baustelle an der Herrenlandstraße möglichst weiträumig zu umfahren.