Herbstliches aus Viersen : Herbstmarkt in Dülken gut besucht

Nadine Berghs (34) mit ihren Töchtern Lena (9, l.) und Lara (13). Foto: Julia Esch

Dülken Auch viele Besucher von außerhalb kamen nach Dülken und bummelten über den Alten Markt.

Von Julia Esch

Liköre, Senf, seltenes Saatgut und eine Vielfalt an herbstlicher Deko und Blumen: Auch in diesem Jahr zeigt sich der Dülkener Herbstmarkt am Alten Markt um die Corneliuskirche voller kulinarischer Genüsse und bunter Herbstdeko. Tausende Besucher decken sich trotz des wechselhaften und bewölkten Wetters mit Kränzen, Sträußen, Pflanzen, Tee oder Spezialitäten ein, wie zum Beispiel Senf von der Viersener Senf-Manufaktur.

Auch verschiedene Liköre in mondförmigen Flaschen, nach dem Vorbild des Dülkener Stadtsymbols gemacht, werden hier am Stand des Dülkener Teehäuschens angeboten. Direkt daneben kleine Schnapsgläser mit der Narrenmühle. „Das Wetter hat für uns nichts geändert, es ging schon direkt am Morgen mit einem großen Ansturm los“, sagt Anne Faßbender. Die 37-Jährige hilft am Stand des Teehäuschens an diesem Tag mit dem Verkauf der Waren aus. „Es sind sehr viele Besucher von außerhalb da.“

Nur wenige Schritte weiter wird Wollgarn gesponnen, dahinter gibt es eine Auswahl an herbstlichen Stauden für Garten und Balkon – für tausende Besucher gibt es hier Handarbeit und Leckereien zu sehen und zu kaufen. Die meisten Stände sind schon seit Jahren Teil des Markts, und auch unter den Besuchern ist an vielen Stellen sich wiedersehen, gemeinsam eine Kleinigkeit essen und trinken angesagt. Wein und Bier, Bratwürste, Kaffee und Kuchen: Die Auswahl ist vielfältig. Wenn es zwischendurch kurz schauert, drängen die Grüppchen unter die Vordächer der Stände. Wie der Markt ist auch das Wetter an diesem Tag herbstlich.

„Tee ist immer gefragt“, sagt Anne Faßbender (37). Foto: Julia Esch