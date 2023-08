Hephata-Haus Schwalmtal Ein Jahr Wohngruppe in Waldniel

Die Bewohner – das sind Annika, Jonas, Jan, Paulina, Roman, Vanessa, Patrick und Marie – sind zwischen 21 und 29 Jahre alt. „Sie kennen sich seit der Kita- und Schulzeit und arbeiten seit einigen Jahren in den Werkstätten für behinderte Menschen in Breyell und Mönchengladbach“, informiert der Verein. Dessen Ziel war und ist, den jungen Menschen ein möglichst eigenständiges Leben in einer Gemeinschaft sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. „Es war eine gute Entscheidung. Es hat etwas gedauert, bis ich mich ganz eingelebt hatte, aber jetzt bin ich froh, hier zu sein“, teilt Pauline mit.