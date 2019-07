Hephata-Stiftung in Viersen : Gemeinsam selbstbestimmt wohnen

Süchteln Für elf junge Menschen mit Handicap ist das Torhaus in der Süchtelner Gartensiedlung ein neues Zuhause geworden. Die neue Hephata-Wohngemeinschaft wurde jetzt offiziell eröffnet. Es gibt eigene und gemeinsame Räume im Haus.

Gewohnt wird schon seit Mitte Oktober im Torhaus Nord, nun aber ist es ganz offiziell zu einem Daheim deklariert worden. In dem vom Viersener Architekten Martin Breidenbach entworfenen und gebauten Mehrfamilienhaus wohnen elf junge Menschen mit Handicap in einer über zwei Etagen verteilten betreuten Wohngemeinschaft von Hephata.

Die Mieter leben in eigenen Apartments im Erdgeschoss sowie der ersten Etage. Sie nutzen sowohl die Küche als auch einen Aufenthaltsraum gemeinsam und erhalten den jeweils für sie persönlichen Unterstützungsbedarf. Hephata ist dabei der Träger der Unterstützungsleistung zu der auch eine Nachtbereitschaft gehört. Selbstbestimmtes Wohnen, aber dennoch nicht alleine lautet das Motto. „Der Weg zu diesem Haus war nicht leicht, aber er hat sich gelohnt. Wir haben das Haus gemeinsam mit allen Nutzern entwickelt und überlegt, wie wir wohnen wollen“, sagte Klaus-Dieter Tichy, der kaufmännische Vorstand der Evangelischen Stiftung Hephata bei der Begrüßung. Die einzelnen Mieter der Wohngruppe stehen schon seit 2016 in Kontakt. Für die meisten der fünf Frauen und sechs Männer war der Umzug in das Haus an der Jakob-Engels-Straße mit einem Auszug bei den Eltern gekoppelt und damit ein erster Schritt in die Selbstständigkeit.