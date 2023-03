Wirtschaft in Viersen Henkel schließt Werk in Viersen

Dass irgendetwas passieren wird, damit hatten die Mitarbeiter von Schwarzkopf & Henkel in Viersen nach Informationen unserer Redaktion schon seit ein paar Monaten gerechnet. Gerüchte habe es gegeben, aber niemand habe etwas Genaues gewusst. Nun ist es gewiss: Schwarzkopf & Henkel verlässt zum Jahresende den Standort. Im Zuge der Optimierung des Produktionsnetzwerks im Unternehmensbereich Henkel Consumer Brands werde die Produktion von Haarcolorationen und Flüssigprodukten für den Kosmetikmarkt in Europa ab dem ersten Quartal 2024 auf die beiden Standorte in Wassertrüdingen (Deutschland) und Maribor (Slowenien) konzentriert, erklärt dazu ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. „Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem Verkauf des Oral Care Geschäfts an Katjes International, der bereits Ende 2022 erfolgte.“