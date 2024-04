Recherchen des Viersener Vereins zur Förderung der Erinnerungskultur Vom Westfeldzug zum Stalinterror – eine Spurensuche in Dülken und Moskau

1950: Familie Sonnenschein wohnte in Naumburg an der Saale/DDR und erwartete ihr zweites Kind. Ein e haltlose Anschuldigung eines Ex-Kollegen wurde zum Verhängnis. Vorwurf: Sonnenschein arbeite für westliche Geheimdienste. Am 16. November 1950 klingelte es an der Haustür. Ein angeblicher Mitarbeiter des Wohnungsamtes kündigte Einquartierungen an und bat Sonnenschein, ihn zum Rathaus zu begleiten. Zusammen bestiegen sie ein Auto.