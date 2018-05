Viersen: Helenabrunn: Schützen haben ihre eigene Wiesn

Viersen Ihr großes Schützen- und Heimatfest feiert die St.-Mathias-Schützenbruderschaft Helena-brunn-Heimer mit König Michael Fasselt und seiner Königin Andrea sowie den Ministern Markus Wiek (mit Alexandra) sowie Matthias Schoppe (mit Antje Göbbels).

Der Dreh- und Angelpunkt ist vom 18. bis 22. Mai das Festzelt am Ummertalweg. Die Pfingstkirmes startet am Freitag, 18. Mai, um 20 Uhr gleich mit einer Premiere mit "en Heimer Wiesn" bei zünftiger Blas- und Stimmungsmusik und mit den Kleinenbroichern; es gibt Wiesenbier. Das beste Outfit des Abends, Dirndl oder Lederhosentracht, wird prämiert. Am Samstag, 19. Mai, machen die St.-Mathias-Bruderschaftler um 17 Uhr einen kleinen Umzug durch Helena-brunn. Um 18 Uhr ist die Ehrung verdienter Bruderschaftler in der Kirche geplant. Um 19.15 Uhr setzen sie den Maien am Festzelt Ummertalweg. Um 20 Uhr beginnt der Jungschützenball mit der Band Saturn. Am Sonntag, 20. Mai, zieht um 17.50 Uhr der Hofstaat durch die Sektion. Um 18.30 Uhr ist Totenehrung, Zapfenstreich am Ehrendenkmal und danach Königinnenparade. Um 20 Uhr beginnt der Königs-Gala-Ball, erneut spielt Saturn.