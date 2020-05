Freizeit in Niederkrüchten : Lindbruch: Heißer Sand und kühle Drinks

Niederkrüchten Am Lütterbeach mitten in Niederkrüchten sorgt Caterer Klaus Amberg erneut für Urlaubsgefühle: Diesmal vom 28. Mai bis Ende August. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie ist einiges anders als bei der Premiere 2019.

„Krieg ich schon ein Bier?“ Zielstrebig steuert der Hundebesitzer die Hütte von Klaus Amberg am Lindbruch an. Doch noch wird rund um den Sandkasten alles aufgebaut, werden Palettensessel, Bänke und Tische platziert. Eröffnet wird der Lütterbeach am Donnerstag, 28. Mai. Und bis dahin hat Organisator Klaus Amberg „noch einiges zu tun“. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie ist einiges anders als bei der Premiere 2019: Die Palmen fehlen ebenso wie ein Fitness-Angebot. Amberg hat mit der Eisdiele Don Giovanni einen Partner für kühle Eisbällchen und heiße Getränke gefunden. Er selbst bietet Softdrinks, Bier und Cocktails sowie mediterrane Küche, etwa Rinderhüfte. Es gibt auch viele neue Sitzmöbel, die Amberg selbst hergerichtet hat.

Geöffnet Täglich – Montag bis Donnerstag von 17 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag von 17 bis 24 Uhr, am Sonntag von 12 bis 22 Uhr.

Adresse Am Lindbruch in Alt-Niederkrüchten.

An diesen Erfolg will Amberg anknüpfen. Dass es klappen könnte, zeigen ihm viele Anrufe und Nachrichten – alle mit der einen Frage: „Wann macht ihr wieder auf?“ Amberg hat von der Gemeine das „Ok“ erhalten. Wegen der Corona-Pandemie muss er Auflage zu Sicherheit und Hygiene beachten. Ausreichend Abstände zwischen den Sitzgelegenheiten, Desinfektionsmittel, Maskenpflicht, sobald die Gäste den Tisch verlassen, und das Führen einer Gästeliste gehören dazu. „Ich hoffe, dass wieder so viele Leute kommen“, sagt Klaus Amberg. An den Lütterbeach 2019 hat er positive Erinnerungen: Nicht nur an die wunderschönen Sonnenuntergänge, sondern auch an die Freundlichkeit vieler Gäste.