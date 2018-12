Viersen : Allein, aber trotzdem nicht einsam

1959 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Foto: Emily Senf

Viersen Der Süchtelner Heinz Prost hat vor sieben Jahren seine Frau verloren. An Feiertagen und ihrem Geburtstag ist der Schmerz am größten. Er sagt: „Man muss dadurch, wenn man leben will.“

Von Emily Senf

Für die Prosts war Benny ein Segen. Der Labrador hat gemerkt, wenn bei Frauchen Gisela das Rheuma wieder schlimmer wurde und es ihr nicht gut ging. Er hat sich dann auf dem Sofa neben sie gelegt und seinen Kopf an sie gekuschelt. „Benny hat meiner Frau so gut getan“, sagt Heinz Prost. Fast jedes Wochenende fuhr das Paar in sein Ferienhaus in der niederländischen Ortschaft Colijnsplaat an der Nordseeküste. „Von zu Hause nach zu Hause. Das war eine schöne Zeit“, erinnert sich der 79-Jährige. „Da habe ich meine Frau elf Jahre noch so wirklich gehabt.“

52 Jahre lang waren Heinz und Giesela Prost verheiratet, als 2011 ein Aneurysma im Kopf der 73-Jährigen das Leben ihres Mannes von einem Moment auf den anderen durcheinanderwirbelt. Es ist Mitte Juli, ein ganz normaler Tag, sagt der Witwer. Das Paar fährt zum Einkaufen nach Grefrath, die Enkelin möchte Rouladen haben, also kaufen die Großeltern Fleisch. Danach trinken sie einen Kaffee, sprechen über ein Buch, das Heinz Prost schreiben will, scherzen. Gemütlich fahren sie später nach Hause. Die Frau sitzt am Steuer, sie ist eine gute Autofahrerin. Nach dem Abendbrot verabschiedet sie sich irgendwann ins Bett. Ihr Mann bleibt ein bisschen länger wach, dann geht auch er schlafen. In der Nacht, es ist etwa 5 Uhr, wird Heinz Prost wach, weil seine Frau laut seinen Namen ruft. Er beugt sich über sie, aber da kann sie schon nicht mehr sprechen, ihr Körper ist paralysiert. Heinz Prost ruft den Notarzt.

Info Ein Ort, um Abschied zu nehmen, ist wichtig Studie Laut einer Studie der Friedwald GmbH legen drei Viertel der Hinterbliebenen Wert darauf, eine Grabstätte zu besuchen und einen Ort zu haben, an dem man gedenkt. Am Grab nehmen die Trauernden immer wieder Abschied. Alternativen In den vergangenen Jahren ist auch die Nachfrage nach Alternativen zum klassischen Friedhof gestiegen: 36 Prozent können sich vorstellen, alternativ bestattet zu werden, 2010 waren es noch 25 Prozent.

Ein Aneurysma ist eine krankhafte Gefäßerweiterung einer Schlagader. Im Gefäßabschnitt bildet sich eine Aussackung. Ältere Menschen sind aufgrund von Gefäßverkalkung eher gefährdet. Betroffen sind vier bis acht Prozent aller Männer über 65 Jahre und 0,5 bis 1,5 Prozent der Frauen. Bei Frauen platzt die Auswölbung häufiger. 80 Prozent der Betroffenen sterben, wenn ein unbemerktes Aneurysma reißt und innere Blutungen verursacht.

Heinz Prost und seine spätere Frau haben sich 1958 in der Klinik des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) in Süchteln kennengelernt. Im Krankenpflege-Unterricht fiel sie ihm auf. „Sie war die Traumfrau“, sagt der 79-Jährige. „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Er war damals gerade 19, sie 20 Jahre alt. Heinz Prost schmunzelt beim Gedanken an die Zeit. „Wir hatten alle vertraglich unterschrieben, dass während der Ausbildung nicht geheiratet wird oder Kinder kommen.“ Sechs Monate später war Gisela Prost schwanger. Heinz Prost wusste: Die Frau heirate ich. Sie stellte klar: Wenn, dann nicht bloß wegen des Kindes.

Im Sommer 1959 sagte das Paar „Ja“ zueinander. Dank der Hilfe von Kollegen und Vorgesetzten fand es eine kleine Wohnung, 15 Mark kostete die Miete, die Klinik stellte einen Ofen und Kohle. „Wir haben das gut gemeistert“, sagt Prost. Seine Frau blieb mit der Tochter zu Hause, während sich ihr Mann zum Stations- und Oberpfleger weiterbildete. Zwei Jahre später kam der Sohn, danach nahm Gisela Prost die Ausbildung wieder auf, arbeitete als Stationsschwester in verschiedenen Kliniken und wurde Pflegedirektorin in Krefeld. „Das habe ich ihr geschuldet“, sagt ihr Mann. „Sie hat mich gefördert, und ich habe sie gefördert.“

Er selbst war bis zur Rente 2000 elf Jahre lang Leiter der Krankenpflege-Schule in der LVR-Klinik. Seine Frau schied wegen ihrer Rheuma-Erkrankung 1994 aus dem Beruf aus.



Am 26. Juli 2011 weiß Heinz Prost, was er zu tun hat. Als klar ist, dass sich der Zustand seiner Frau nicht bessern wird, informiert er die Familie und den Pastor. Ein Krankenhaus, das ist kein Ort zum Sterben, findet er: „Dort geht es darum, gesund zu werden, ein sterbender Mensch stört nur.“ Glücklicherweise, sagt Heinz Prost, hatten seine Frau und er geregelt, wie es in so einem Fall weitergehen soll, sie hatten eine Patientenverfügung aufgesetzt. „Ich hatte meiner Frau versprochen, dass sie zu Hause stirbt“, sagt der Witwer, „im Kreise der Familie, das war wichtig.“ Dabei hatte er mit der Absprache eigentlich für seine Frau vorsorgen wollen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich älter werde als sie“, sagt er.

Ein Krankentransporter bringt Gisela Prost in ihr Zuhause. Ihr Mann legt sie auf das Sofa im Wohnzimmer, dort saßen sie häufig vor dem Kamin. Die Familie nimmt Abschied, auch die Enkelkinder sind da. „Das muss sie mitbekommen haben“, ist sich Heinz Prost sicher. „Ihre Hände waren erst ganz kalt und weiß, aber dann plötzlich noch mal durchblutet.“ Der Gedanke tröstet ihn. Gegen 13 Uhr stirbt Gisela Prost.

Ihr Tod hat Heinz Prost den Boden unter den Füßen weggezogen. „Ich habe funktioniert, aber ich war nicht wirklich dabei“, erinnert er sich. „Ich habe mich so verlassen und leer gefühlt.“ Alles war so plötzlich geschehen, dass er glaubte, seine Frau würde gleich wieder um die Ecke kommen. Dazu kamen die Schuldgefühle, ob er in der Nacht, als er den Rettungswagen rief, alles richtig gemacht hatte. „Die hat mir der Arzt genommen“, sagt der 79-Jährige. Und er wusste, dass er sich von seiner Trauer lösen muss, um weiterzumachen. „Alles andere wäre nicht im Sinne meiner Frau gewesen“, sagt er.

Nach ihrem Tod hat er im Haus wenig verändert. Fotos auf der Kommode und an den Wänden im Esszimmer erinnern an ein gemeinsames Leben voll schöner und liebevoller Momente. Prost sitzt am Tisch und blättert durch alte Alben. Fotos zeigen das Paar kurz nach dem Kennenlernen im Wohnheim auf dem Klinikgelände, das erste Weihnachten zusammen, die stolze Mutter mit ihrer Tochter auf dem Arm. Beim Blättern stößt ihr Bruder hinzu, die Kinder werden älter. Mal spielen sie zwischen Hühnern im Garten, mal liegen sie mit Masern im Bett oder genießen den Dülkener Straßenkarneval. Immer lachen sie in die Kamera. Daneben der erste Urlaub im Sauerland mit dem undichten Zelt, durch das der Regen hindurch kam. Neue Erinnerungen sind hinzugekommen, die Urenkel etwa. Heinz Prost blickt wehmütig. „Wenn man ein Lied hört oder ein Bild sieht, da fließen schon mal die Tränen“, sagt er.

Sterben und der Tod, das sind in unserer Gesellschaft Tabuthemen, meint Heinz Prost: „Keiner will darüber nachdenken. Wenn dann jemand stirbt, herrscht Ratlosigkeit.“ Der 79-Jährige hat seinen Weg aus der Trauer gefunden – indem er sie zuließ. „Man muss da durch, wenn man leben will“, sagt er. Zunächst erzählte er seiner Frau am Grab, was ihn bewegte. „Es ist sehr befreiend, seine Gefühle zu zeigen.“ Unterstützung kam aus der Familie. „Einmal umarmen und alles ist gesagt. Ich bin allein, aber nicht einsam.“