SPD Schwalmtal ernennt OB-Kandidaten : Hundert Prozent für Heinz-Josef Pascher

Schwalmtal Heinz-Josef „Jupp“ Pascher ist der Bürgermeisterkandidat der SPD Schwalmtal für die Kommunalwahl. Bei der Mitgliederversammlung in der Achim-Besgen-Halle erhielt er alle Stimmen der 21 Anwesenden. In Schwalmtal hat die SPD insgesamt 71 Mitglieder.

(busch-)„Ich finde es wichtig, dass wir einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellen“, sagt der 65-Jährige. Er ist seit vielen Jahren in der SPD aktiv, habe bisher aber eher in der zweiten Reihe gewirkt, bis ihn die Vorstand zu einer Kandidatur gesprochen habe. Pascher ist selbstständig im Versicherungswesen, viele kennen ihn als Vize-Vorsitzenden von Fortuna Dilkrath, dort hat er sich auch um den Frauenfußball gekümmert. Gebürtig in Dilkrath und aufgewachsen in Geneschen, lebt er seit 45 Jahren in Waldniel. Mit seiner Frau hat er zwei erwachsene Kinder, dazu gibt es fünf Enkel. „Meine Familie ist mein Hobby“, sagt Pascher.