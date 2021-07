Handwerk in Niederkrüchten : Goldener Meisterbrief für Heinrich Polmans

Niederkrüchten Am 1. April 1963 begann Polmans seine Lehre zum Elektroinstallateur, 1972 machte er sich selbstständig. Er beschreibt seinen Beruf als einen Full-Time-Job.

Am 1. April 1963 begann Polmans seine Lehre bei der Firma Albertz in Hardt. Nach der Meisterprüfung im Jahr 1971 konnte er sich am 9. März 1972 in die Handwerksrolle als Unternehmer eintragen lassen und selbstständig werden. Ihm war es aber wichtig, Haustechnik ganzheitlich zu betrachten. Es folgten also unter anderem noch Meisterprüfungen als Gas- und Wasserinstallateur, in der Zentralheizung und im Lüftungsbau. Er beschreibt seinen Beruf als einen Full-Time-Job: „Das Wort selbstständig nehmen wir wörtlich als ,selbst’ und ,ständig’.“ So musste er oft zu jeder Wochen- und Tageszeit bereitstehen. Seine Tochter erzählt von Kunden, die sogar an Weihnachten anriefen, wenn beispielsweise die Lichterkette nicht funktionierte. In seiner fast 50-jährigen Selbstständigkeit hat Polmans rund 30 Lehrlinge ausgebildet. Heute besteht die Firma aus sechs Mitarbeitern und dem Führungsteam. Die Kunden von Polmans sind querbeet gestreut. „Das geht von der Großindustrie bis zu Oma“, erklärt er. Immer noch sind Kunden der ersten Stunde dabei.