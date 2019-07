Ehejubiläum : Eheleben voller Gemeinsamkeiten

Roswitha und Heiner Kessels aus Brüggen-Brachtfeiern Diamanthochzeit. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Bracht „Hand in Hand gingen wir bisher 60 Jahre zusammen durchs Leben“, haben Heiner und Roswitha Kessels, geborene Lehnen, ihre Einladung zur Diamanthochzeit überschrieben. Wer ihnen gratulieren möchte, hat dazu bei der Dankmessse am Freitag, 5. Juli, 18.30 Uhr, in der Pfarrkirche St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mariä Himmelfahrt Gelegenheit. Die Jubilare blicken auf ein erfolg- und abwechslungsreiches Leben: Der gebürtige Lobbericher (84) und die Brachterin (80) lernten sich 1958 bei der Frühkirmes in Kaldenkirchen kennen, ein Jahr später sagten sie „Ja“ zueinander. Roswitha Kessels absolvierte ihre Ausbildung als Steuerfachgehilfin als Landesbeste des Jahrgangs, arbeitete im Brachter Steueramt. Das Paar hat mit Emilie, Gabriele, Hiltrud und Gerhild vier Töchter und ist inzwischen auch stolz auf sieben Enkel. Gemeinsam führte es bis 1982 den Familien-Saalbetrieb Linssen.

Vor 60 Jahren sagten Roswitha Lehnen und Heiner Kessels „Ja“ zueinander. Das Paar hat nicht nur vier Kinder, es arbeitete auch zusammen. RP-Repro: Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Heiner Kessels machte eine Lehre als Industriekaufmann. Bei der Maschinenfabrik Wupa wirkte er 25 Jahre als Prokurist und Geschäftsführer, machte sich als Steuerberater und Inhaber einer landwirtschaftlichen Buchstelle selbstständig. Er war ein sehr erfolgreicher Fußballtorwart, spielte beim Lobbericher SC, dann für Union Krefeld und in Auswahlteams, trainierte mit Helmut Schön. Kessels war auch passionierter Reiter sowie Brudermeister bei der St.-Johannes-Bruderschaft. Das Paar spaziert gern: „Wir lieben den Wald.“ hws/busch-//RP-Foto: Knappe

(hws/busch-)