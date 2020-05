Mundart in Schwalmtal : Heimatstube wird zum Filmstudio

Unter dem Motto „Flott jät Neller Plott“ vermittelt Klaus Müller vom Heimatverein Waldniel die Waldnieler Mundart per Youtube-Kanal (Screenshot). Foto: biro

Schwalmtal Klaus Müller, der Vorsitzende des Heimatvereins Waldniel, wirbt auch in der kontaktarmen Corona-Krise für „Neller Plott“, die Waldnieler Mundart. Dafür nutzt er den Internet-Kanal Youtube.

„Hallo zusammen. Da bin ich wieder, der Klaus Müller vom Waldnieler Heimatverein“: Direkt aus der Heimatstube an der Niederstraße 52 in Waldniel berichtet der Vorsitzende des Heimatvereins Waldniel in „Neller Plott“. Damit möchte Müller einen Beitrag zum Erhalt der Mundart leisten und zudem den Freunden des Heimatvereins in der kontaktarmen Corona-Krise Unterhaltung bieten. „Das ging mir schon länger durch den Kopf“, erzählt Müller. Mit Gedichten, Geschichten und besonderen Begriffen möchte er das „Neller Plott“ bekannter machen. Dabei sollen künftig auch andere Menschen zu Wort kommen, es soll immer wieder etwas Neues geben.

Als der Mundartnachmittag ausgefallen sei, Kirchen und Künstler mit Online-Angeboten begonnen hätten, da habe er sich gedacht: Wenn nicht jetzt, wann dann? Der Heimatverein hatte bereits alle Veranstaltungen bis zur Heimatserenade am 28. August abgesagt. Mit Nichtstun kommt Müller aber schlecht klar: Er kümmert sich gerne. Die Waldnieler Mundart ist sein Steckenpferd. „Wenn die Mundart nicht mehr gesprochen wird, stirbt sie aus“, sagt Müller. Immer weniger junge Menschen können Mundart verstehen – geschweige denn sprechen. Und was würde sich da besser anbieten, als ein Youtube-Kanal? In der Corona-Krise hätten zudem viele Menschen Zeit – und vielleicht lernt mancher noch etwas dabei.

„Flott jät Neller Plott“ sind rund zehn Minuten lange Filme, die bei Youtube zu sehen sind. Dabei geht es etwa um besondere Begriffe: „Nicht erschrecken, es wird vielleicht ein bisschen derb“, kündigt Müller im Video an. Er erklärt, wie ein Tollpatsch bezeichnet wird, der es schafft, jeden Tag etwas kaputt zu machen. Oder wie ein Mensch genannt wird, den man einfach nicht mehr los wird. „Auch wenn man mal Besuch hat, der nicht gehen will, sagt man ‚dat sin evver Kleefploster‘“, beschreibt er. „Nächste Woche mache ich etwas bei mir im Garten, das ist dann etwas bunter“, sagt er schmunzelnd.

Zusammen mit seiner Frau Hildegard, die die Regie übernimmt, erstellt er die Videos. „Wir haben das mal ausprobiert und sind ganz gut zurechtgekommen“, sagt Müller. „1971 hab ich eine Super-Acht-Kamera gekauft und einige Jahre gefilmt.“ Per Smartphone, Laptop und Mikrofon sei es viel einfacher.

Mittlerweile macht es ihm viel Spaß, die Filme zu drehen. Inzwischen meldet er sich deutlich lockerer als noch bei den ersten Drehversuchen zu Wort. So heißt die Folge Nummer drei etwa „Vrö-er be oss en Neel“. Der Vorspann zeigt Waldniel und verschiedene Ausschnitte aus dem Heimatmuseum an der Niederstraße – alles ist mit angenehmer Musik hinterlegt. Jetzt darf man gespannt sein, was das Duo Müller noch so präsentieren wird.