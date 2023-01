Freizeittipp Webertag in Schwalmtal Als noch Webstühle in Waldniel standen

Wie die Leinenweber in Waldniel lebten, das ist ein Thema beim nächsten Webertag des Heimatvereins Waldniel am 20. Januar. „Viele Leinenweber arbeiteten im eigenen zu Hause: „In der Stube der kleinen Weberhäuschen wurde gesponnen, gewebt und mit der ganzen Familie gelebt“, schildert Klaus Müller, der Vorsitzende des Heimatvereins Waldniel. In der Heimatstube an der Niederstraße ist ein Weberzimmer zu besichtigen, mit einem Webstuhl der Firma Waters, dessen Kette allerdings nicht mehr funktioniere. Auch ein Vogelkäfig fehlt nicht: War die Luft in der Weberstube zu schnell verbraucht, habe der Vogel nicht mehr gesungen – ein Zeichen, mal die Fenster zu öffnen, so Müller.