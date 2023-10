Heimatverein Viersen Trauer um Maria Franken

Maria Franken, langjährige Vize-Vorsitzende des Vereins für Heimatpflege Viersen, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. „Sie war die ,gute Seele‘ des Vereins, kannte alle Mitglieder und umsorgte sie“, sagt der frühere Heimatverein-Vorsitzende Albert Pauly. „Sie ist unserer Stadt, dem Niederrhein, seiner Natur, Kunst und Kultur in besonderem Maße verbunden gewesen.“ Frankens Leidenschaft war das Kochen nach alten Rezepten, die sie sammelte und nicht zuletzt von ihrer Großmutter, Mutter und ihrem Bruder, dem „Vierscher Bu‘er“ Jupp Meger, bekommen hatte. In der Familienbildungsstätte gab sie Kochkurse. Das mit ihren Zeichnungen bebilderte Kochbuch „On su-e wo-erd vrö-er en Viersche jekokkd“, mit dem Viersener Gerichte davor bewahrt wurden, in Vergessenheit zu geraten, ist nach wie vor beim Heimatverein erhältlich. In vielen Jahren schmückte eine Zeichnung von ihr das Titelblatt des jährlichen Veranstaltungskalenders. Kalender gestaltete sie mit Radierungen, die anhand von Fotos und Postkarten detailgetreu historische Gebäude, Straßen und Parks in Viersen zeigten und die als gerahmte Einzelblätter so manche Viersener Wohnung nach wie vor schmücken. Pauly: „Ihre Verdienste um den Verein für Heimatpflege Viersen und ihre Heimatstadt Viersen bleiben unvergessen.“