Heimatverein Viersen Schatzmeister zeigt sich nach Griff in Vereinskasse selbst an

und musste weitere Stühle ins evangelische Gemeindehaus bringen lassen: Deutlich mehr Mitglieder als üblich haben an der Mitgliederversammlung teilgenommen, bei der der Vorstand über ein großes Loch in der Vereinskasse berichtete. 50.240 Euro hatte der langjährige frühere Schatzmeister demnach durch eigenmächtige Buchungen in den Jahren 2017 bis 2021 auf die Seite geschafft. Große Erleichterung merkte man Beatrix Wolters, 2022 gewählte Vorsitzende des Vereins, an, als sie verkündete, dass der bisher festgestellte Fehlbetrag am Morgen vor der Sitzung auf dem Konto des Heimatvereins eingegangen war.