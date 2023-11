Heimatverein Viersen Schatzmeister soll in die Kasse gegriffen haben

Wenn sich an diesem Donnerstagabend die Mitglieder des Vereins für Heimatpflege Viersen im evangelischen Gemeindehaus zur außerordentlichen Mitgliederversammlung treffen, werden sie sich mit der wohl größten Krise in der mehr als 70-jährigen Geschichte des Vereins befassen müssen. „Bericht des Vorstands über festgestellte erhebliche Fehlbestände in den Kapitalanlagen des Vereins“ heißt Tagesordnungspunkt 3.