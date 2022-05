Engagement in Niederkrüchten : Heimatverein verschenkt zweiten Vereinsbaum

Niederkrüchten Jetzt hat auch Elmpt einen Vereinsbaum. Er steht vor dem Rathaus. Am in den Gemeindefarben Blau und Gelb umwickelten Stamm hängen 16 Vereinswappen.

(busch-) Jetzt kann Ulrich Seboth, der Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins Niederkrüchten, wieder gut schlafen. Nach dem Vereinsbaum am Lindbruch in Alt-Niederkrüchten ist am Montag der zweite Baum mit 16 Vereinswappen vor dem Elmpter Rathaus mit Hilfe des Bauhof-Teams und Freiwilligen hochgezogen worden. Sein Stamm ist, anders als bei dem Baum in Alt-Niederkrüchten, in den Gemeindefarben gelb und Blau umwickelt.