Heimatverein Niederkrüchten Ein Schatz mit Literatur, Pickelhaube und 400.000 Fotos

Ein weiteres Augenmerk des HKV, so Seeboth, sei die umfangreiche Sammlung an Fotos, Dokumenten und Büchern. „Insgesamt verfügen wir über 400.000 Bilder, von denen circa 13.000 richtig alt sind, knapp 1.000.000 Standesamtregister, 136.000 Kirchenbucheinträge und 15.000 Totenzettel“, berichtet er stolz. Es komme nicht selten vor, dass sich Interessenten meldeten, die darin stöbern wollten oder zu Zwecken der Ahnenforschung den Verein kontaktierten. Auf den Internetseiten HKV seien zudem Tausende Fotos hochgeladen worden, sodass man dort ganz bequem und von Zuhause aus digital Nachforschungen anstellen könne. „Was die Fotos betrifft, gibt es zahlreiche Buchveröffentlichungen“, erklärt Ulrich Seeboth, darunter mehrere Bände, die Niederkrüchten und seine Umgebung in alten Ansichten zeigen oder auch ein Bildband, das identische Motive gegenüberstellt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten fotografiert wurden. „Das älteste Foto ist aus dem Jahr 1888. Darauf ist eine Familie zu sehen, die vor einem Haus zusammensteht, natürlich in Sonntagskleidung, wie es damals bei Fotoaufnahmen üblich war“, so Seeboth.