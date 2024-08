In der Heimatstube Hier ist Waldniels Geschichte zu Hause

Stolz und zufrieden lehnt Klaus Müller am Eingang zur Heimatstube. Vor Kurzem wurden in dem alten Haus an der Niederstraße 52 neue Türen und Fenster eingebaut. Schlappe 63.000 Euro hat der Austausch gekostet. „Was hier vorher drin war, war aber auch Schrott“, sagt der erste Vorsitzende des Heimatvereins Waldniel. Die Kosten hat die Gemeinde Schwalmtal übernommen, wobei 15 Prozent davon durch eine Förderung des Bundes bezahlt wurden.