“Heimatshoppen“ in Brüggen vom 22. bis 24. September Bummeln auf dem Burg-Boulevard

Samstag „Am Samstag liegt das Hauptaugenmerk auf der Gärtnerei Bracht, Adresse ,Alst 33’“, berichtet die stellvertretende Vereinsvorsitzende. Ab 14 Uhr können Kinder dort auf die Hüpfburg, um 18 Uhr öffnet für Erwachsene eine Cocktail-Bar. Vorher lohnt sich allerdings auch am Samstag ein Bummel durch den Brüggener Ortskern, denn: Der Verein versteckt im Bereich der Fußgängerzone für eine Schnitzeljagd zehn „Brüggen liebevoll“-Shopper. Was in den Einkaufstaschen drin ist, verrät Holthausen noch nicht. Wer einen der Shopper findet, kann nicht nur den Inhalt behalten, sondern auch noch an einer Verlosung am Sonntag teilnehmen. Auch Kunden, die am Samstag in einem der Läden einkaufen, erhalten Lose. Ebenfalls an der Verlosung teilnehmen können alle, die in der Fußgängerzone ein Foto machen und es bei Instagram mit dem Hashtag „brueggenliebevoll“ versehen.