Brüggen vergibt Heimatpreis 2020 : Erster Platz geht an das Platt-Förderer Ehepaar Coenen

Brüggen Beim Heimatpreis 2020 der Gemeinde Brüggen gibt es Preise für drei Vorhaben: Sie gehen an das Ehepaar Marianne und Willi Coenen, das Team Patschel sowie Anna Freier und Pia Terstappen.

Der Erstplatzierte beim Heimat-Preis 2020 (Preisgeld: 2500 Euro) ist das Ehepaar Marianne und Willi Coenen aus Brüggen. Es hat jahrelang ehrenamtlich an der Grundschule Brüggen eine Arbeitsgemeinschaft für „Plattdeutsch“ angeboten und mit den Kindern auch am Platt-Vorlesewettbewerb des Kreises Viersen teilgenommen. Der zweite Platz, dotiert mit 1500 Euro, geht an das Patschel-Team für das Patscheljahr 2019/2020. Es hat damit über die Grundvoraussetzungen für eine artenreiche Fauna inklusive dem Lebensraum für Fischotter informiert. Dazu gehören eine Neuauflage des Romans „Patschel“ von Heinrich Malzkorn, die René Bongartz herausgegeben hat, Lesungen an Originalschauplätzen und eine große Ausstellung in der Burg. Der dritte Platz (Preisgeld 1000 Euro) geht an die Historikerin Anna Freier sowie die Medien- und Kulturwissenschaftlerin Pia Terstappen für ihre „Brachter Hausgeschichten“. Dabei sollen die Brachter mehr über die Geschichte ihres Dorfes erfahren. In der Ratssitzung am 15. Dezember wird Bürgermeister Frank Gellen (CDU) die Preise übergeben. busch-