„Heimat shoppen“ im Kreis Viersen : Einzelhändler laden am Samstag zu Modenschauen ein

Für Samstag laden viersens Modehändler zu einem halben Dutzend Modenschauen unter freiem Himmel ein. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Viersens Innenstadt wird zum Laufsteg. Modehändler zeigen unter freiem Himmel die Herbst- und Wintertrends. Auch in anderen Kommunen des Westkreises wird Kunden beim „Heimat shoppen“ mehr geboten.

Welche Trends stehen bei der Herbst- und Wintermode an? Das können die Besucher der Alt-Viersener Innenstadt live und in Farbe erleben: Am Samstag gibt es von 11 Uhr bis 13.30 Uhr ein halbes Dutzend Modenschauen„ unter freiem Himmel, direkt vor Viersener Modegeschäften.

Die Aktion ist Teil der „Heimat shoppen“-Tage, die an vielen Orten im Spetember stattfinden. Die Burggemeinde Brüggen bietet am 16. September Live-Musik und besondere Aktionen beim Einkaufen, auch in Nettetal sind am Freitag, 9. September, und Samstag, 10. September, besondere Aktionen geplant. Auch die Viersener Einzelhändler beteiligen sich diesen Freitag und Samstag am „Heimat shoppen“.

Seit sieben Jahren organisiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit dem Handelsverband NRW „Heimat-shoppen-Aktionstage“. In Viersen setzt das Citymanagement das Motto „Viersener Mode voll im Trend“ mit den teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt um. Die geplanten sechs, jeweils 20-minütigen Schauen werden von Frank Schiffers moderiert.

Auftakt ist vor Villa Moda, Hauptstraße 75. Dort präsentieren von 11 bis 11.20 Uhr Models auf der Fußgängerzone unter freiem Himmel die ersten Trends. Zwischen 11.25 und 11.45 Uhr wird in Höhe Hauptstraße 77 die Kollektion von „Prachtweiber plus size“ gezeigt. Welche Trends es bei Tredy für kühlere Tage gibt, ist von 11.55 bis 12.15 Uhr vor dem Geschäft an der Hauptstraße 21 zu sehen. Models mit Kleidung von „Goldstück“ machen zwischen 12.20 und 12.40 Uhr die Rathausgasse zum Laufsteg. Einblick in ihr Sortiment gibt die Lingerie Nilles zwischen 12.45 und 13.05 Uhr vor ihren Schaufenstern, Hauptstraße 16. Den Schlusspunkt unter die Reihe der Modenschauen setzt Fritz Schmitz Damenmoden zwischen 13.10 und 13.30 Uhr auf dem Remigiusplatz.Der Verein „Viersen aktiv“ unterstützt die Veranstaltung des Citymanagements.

(mrö)