Burg-Boulevard-Brüggen feierlich eröffnet „Drei B, die für Furore sorgen werden“

Unter dem Vordach der Italien Bar haben es sich zahlreiche Menschen mit einem Glas Wein bequem gemacht und lauschen der gitarrenbegleiteten Musik von Dirk Hintzen alias Charles Ingalls. Die Musik vermischt sich mit den Gesprächen. Eine gelassene, entspannte Atmosphäre liegt über dem Ganzen. Dann kommt Bewegung in die Menschenmenge. Es ist kurz vor 19 Uhr, und im Rahmen des gerade mit einer Weinprobe gestarteten Events „Brüggen bummelt“ steht nur wenige Meter weiter eine feierliche Eröffnung an. An der Klosterstraße zeigt ein orangefarbenes Band an, dass gleich eine Schere zum Einsatz kommen wird. Was eröffnet wird, verkündet ein großes Banner: „Herzlich willkommen auf dem BurgBoulevardBrüggen“.