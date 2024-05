Heidecamp in Brüggen Die Insel der Gestrandeten

Die Pläne für das „Heide Camp“ am Brachter Wald verheißen Kostenpflichtiger Inhalt eine luxuriöse Campinganlage, die gut für die touristische Ausrichtung der Region ist und auch die Umsätze im Brüggener Ortskern steigern könnte. Gastronomie und Einzelhandel sollen profitieren. Scharfe Kritik an der Planung äußerten in den sozialen Medien allerdings die Menschen, die dort ihre Heimat verlieren. Einerseits gab es Entsetzen, dass dort die bisherigen Hütten abgerissen werden müssen und die Leute nicht wissen, wo sie hinsollen, andererseits wusste jeder, dass dort dauerhaftes Wohnen nicht erlaubt ist. Das Risiko, irgendwann dort sein Zuhause zu verlieren, sind viele Menschen dennoch eingegangen.